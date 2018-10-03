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ФСБ пришла с обыском в полицию Екатеринбурга
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ФСБ проводит обыск в УМВД по Екатеринбургу 

РИА Новости + ещё 16 1 час назад
Фото: НАК РФ
Сотрудники ФСБ по Свердловской области проводят оперативно-разыскные мероприятия в УМВД по Екатеринбургу, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ведомства.
"Сотрудники управления проводят оперативно-разыскные мероприятия", — сказал собеседник агентства.
Причину обысков в ФСБ комментировать отказались. В городском управлении полиции от комментариев воздержались.
По данным местного портала E1, обыск проводится в кабинете одного из высокопоставленных сотрудников полиции в отделе управления по борьбе с экономическими преступлениями.
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