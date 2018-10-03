ФСБ пришла с обыском в полицию Екатеринбурга

ФСБ проводит обыск в УМВД по Екатеринбургу

"Сотрудники управления проводят оперативно-разыскные мероприятия", — сказал собеседник агентства.

Причину обысков в ФСБ комментировать отказались. В городском управлении полиции от комментариев воздержались.

По данным местного портала E1, обыск проводится в кабинете одного из высокопоставленных сотрудников полиции в отделе управления по борьбе с экономическими преступлениями.