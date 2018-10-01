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В Москве объявлен план «Перехват».
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В Москве начали розыск подозреваемого в нападении с ножом на человека
Москва24
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ещё 2
1 час назад
Фото: depositphotos/thisisarto
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В Строгине разыскивают мужчину, ранившего ножом человека, сообщает Агентство "Москва".
Нападавший скрылся на Daewoo белого цвета с тульскими номерами.
В городе введен план "Перехват".
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