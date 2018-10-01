Старушка напугала голого взломщика челюстями

В американском городе Тайтусвилл , штат Флорида, пожилая женщина использовала вставные челюсти, чтобы избавиться от незнакомца, который забрался к ней во двор. Об этом сообщает ABC 7.

Около двух часов ночи Пеннелопа Петтерсен (Pennelope Pettersen) выглянула в окно. Она рассчитывала увидеть своего кота, который просится в дом. «Я открыла жалюзи и говорю: "Что за черт? Это не мой кот!"», — рассказывает она. Вместо питомца на крыльце стоял голый мужчина. Петтерсен решила отпугнуть его. Она вытащила изо рта вставные челюсти и закричала: «У бабки нет зубов!»

Взломщиком оказался 28-летний Аксель Ривера (Axel Rivera). В тот же день он предстал перед судом. Его обвиняют в незаконном проникновении и демонстрации половых органов. Прокурор полагает, что Ривера совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения.

В 2017 году сообщалось, что в американском городе Андерсон, штат Калифорния, задержана женщина, которая забралась в чужой дом и заснула там без одежды.