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Старушка напугала голого взломщика челюстями
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Старушка напугала голого взломщика челюстями 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: ABC / YouTube
В американском городе Тайтусвилл, штат Флорида, пожилая женщина использовала вставные челюсти, чтобы избавиться от незнакомца, который забрался к ней во двор. Об этом сообщает ABC 7.
Около двух часов ночи Пеннелопа Петтерсен (Pennelope Pettersen) выглянула в окно. Она рассчитывала увидеть своего кота, который просится в дом. «Я открыла жалюзи и говорю: "Что за черт? Это не мой кот!"», — рассказывает она. Вместо питомца на крыльце стоял голый мужчина. Петтерсен решила отпугнуть его. Она вытащила изо рта вставные челюсти и закричала: «У бабки нет зубов!»
Взломщиком оказался 28-летний Аксель Ривера (Axel Rivera). В тот же день он предстал перед судом. Его обвиняют в незаконном проникновении и демонстрации половых органов. Прокурор полагает, что Ривера совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения.
В 2017 году сообщалось, что в американском городе Андерсон, штат Калифорния, задержана женщина, которая забралась в чужой дом и заснула там без одежды.
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