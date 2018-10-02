Начальник поезда на ходу выкинула пассажира

ТК «Звезда»: последние новости

Водитель переехал 14-летнюю школьницу за отказ сесть в машину

Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 384 человек

В СМИ появилось видео с моментом взрыва в Донецке, где погиб Захарченко