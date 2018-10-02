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Начальник поезда на ходу выкинула пассажира
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На Украине начальник поезда на ходу выкинула пассажира из состава: видео 

ТК «Звезда» + ещё 1 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Пассажира вытолкали из следующего в Москву поезда, потому что он не смог распечатать билеты.
На Украине пассажира вместе с вещами вытолкали ногами из поезда, следующего из Ковеля в Москву из-за нераспечатанных билетов.
В Сети опубликовано видео, на котором видно, как женщина, которую автор ролика назвала начальником поезда, не дает молодому человеку с чемоданом пройти внутрь вагона. Инцидент произошел 30 сентября на станции Кривин.
Кассир не смогла распечатать билеты и сообщила проводницам «Укрзализныци» о том, что сломалась техника. Однако начальница поезда все равно отказала пассажиру и выпихнула его ногой из вагона. Аргумент, что билет будет распечатан на следующей же станции, на нее не повлиял. Поезд уехал без пассажира.
Автор ролика выразила надежду, что хамоватую начальницу поезда освободят от занимаемой должности.
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