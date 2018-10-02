8-летняя девочка накинулась на вооруженных грабителей

Восьмилетняя девочка Бриэль Миния преградила путь вооруженным преступникам, которые ограбили ее отца. Инцидент, который произошел в провинции Кавите на Филиппинах , зафиксировала камера видеонаблюдения, в четверг, 27 сентября.

Местный житель подъехал на своем автомобиле к дому. Когда он вышел из машины, к нему подбежали вооруженные пистолетами грабители и отняли у него пакет с деньгами.

Дочь жертвы ограбления, увидев происходящее, не растерялась и подбежала к грабителям. Девочка вырвала сумку отца из рук одного из них. Но злоумышленник отобрал ее у ребенка и убежал к сообщникам. Бриэль бросилась их догонять, однако налетчики скрылись на мотоцикле.

«Если я когда-нибудь увижу их снова, они будут сожалеть. Я проучу их в следующий раз», — приводит слова девочки Rai77.

В результате случившегося девочку с травмами лица доставили в больницу. Грабители объявлены в розыск, отмечает сайт.