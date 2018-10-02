Ещё
8-летняя девочка накинулась на вооруженных грабителей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

8-летняя девочка накинулась на вооруженных грабителей 

Ридус + ещё 3 6 часов назад
Восьмилетняя девочка Бриэль Миния преградила путь вооруженным преступникам, которые ограбили ее отца. Инцидент, который произошел в провинции Кавите на Филиппинах, зафиксировала камера видеонаблюдения, в четверг, 27 сентября.
Местный житель подъехал на своем автомобиле к дому. Когда он вышел из машины, к нему подбежали вооруженные пистолетами грабители и отняли у него пакет с деньгами.
Дочь жертвы ограбления, увидев происходящее, не растерялась и подбежала к грабителям. Девочка вырвала сумку отца из рук одного из них. Но злоумышленник отобрал ее у ребенка и убежал к сообщникам. Бриэль бросилась их догонять, однако налетчики скрылись на мотоцикле.
«Если я когда-нибудь увижу их снова, они будут сожалеть. Я проучу их в следующий раз», — приводит слова девочки Rai77.
В результате случившегося девочку с травмами лица доставили в больницу. Грабители объявлены в розыск, отмечает сайт.
Ридус: последние новости
На пассажирском пароме в Балтийском море прогремел взрыв СМИ: в Бельгии убили российскую студентку Полицейские обстреляли из травматического пистолета прохожего в Москве
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ситуация в Ереване резко обострилась
Ведущая оскорбила гостя и попыталась выгнать из студии
В России ответили на угрозы США нанести удар381
В США оправдались за угрозы нанести удар по России
В WhatsApp решились на неприятный для пользователей шаг
Видео
00:29
Названа причина смерти Карцева
Шоу-бизнес
05:29
Россиян потянуло в Солсбери
Общество
01:27
У Калининграда взорвался паром с пассажирами
Происшествия
02:46
Звезда «Брата-2» рассказала о попытке самоубийства
Шоу-бизнес
00:41
ОБСЕ обнаружила «Бук» силовиков в Донбассе
В мире Армия
02:57
Пострадавший от пыток в колонии вышел на свободу
Происшествия
01:15
8-летняя девочка накинулась на вооруженных грабителей
Происшествия Другое
01:42
Скрипаль не поверил в причастность РФ к отравлению
В мире
06:37
Покойного Кобзона унизили после смерти Азнавура
Шоу-бизнес
01:26
Скрипаль поддержал воссоединение Крыма с Россией
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение