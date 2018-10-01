Запытанного в ярославской колонии выпустят на свободу 

Жертву пыток в ярославской колонии №1 Евгения Макарова выпустят на свободу во вторник, 2 октября. Об этом сообщается на странице фонда «Общественный вердикт» в Facebook.
Он был судим по статье о причинении тяжкого вреда здоровью (часть 1 статьи 111 УК) и провел в местах лишения свободы более пяти лет.
«За эти пять лет Макаров не раз обращался в правоохранительные органы с жалобами — издевательства продолжались, заключенного отправляли в штрафной изолятор (ШИЗО)», — отметили в фонде.
В фонде напомнили, что следователи отказывались возбуждать дело о пытках до тех пор, пока видео произошедшего не было опубликовано в сети. На записи видно, как люди в форме сотрудников ФСИН, бьют резиновыми палками по ногам лежащего на столе мужчину. Периодически ему на голову выливали воду из ведра. 14 из 18 фигурировавших на этом видео сотрудников сейчас находятся под арестом, и расследование этого преступления продолжается.
В последнее время Макаров находился в другой ярославской колонии, где продолжал жаловаться на издевательства, несмотря на предоставленную ему госзащиту. Так, в день, когда проходили судебные заседания по делу двух избивавших заключенных сотрудников ФСИН, ему 7,5 часов не давали воды и еды.