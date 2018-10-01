Запытанного в ярославской колонии выпустят на свободу

Жертву пыток в ярославской колонии №1 Евгения Макарова выпустят на свободу во вторник, 2 октября. Об этом сообщается на странице фонда «Общественный вердикт» в Facebook.

Он был судим по статье о причинении тяжкого вреда здоровью (часть 1 статьи 111 УК) и провел в местах лишения свободы более пяти лет.

«За эти пять лет Макаров не раз обращался в правоохранительные органы с жалобами — издевательства продолжались, заключенного отправляли в штрафной изолятор (ШИЗО)», — отметили в фонде.

В фонде напомнили, что следователи отказывались возбуждать дело о пытках до тех пор, пока видео произошедшего не было опубликовано в сети. На записи видно, как люди в форме сотрудников ФСИН , бьют резиновыми палками по ногам лежащего на столе мужчину. Периодически ему на голову выливали воду из ведра. 14 из 18 фигурировавших на этом видео сотрудников сейчас находятся под арестом, и расследование этого преступления продолжается.

В последнее время Макаров находился в другой ярославской колонии, где продолжал жаловаться на издевательства, несмотря на предоставленную ему госзащиту. Так, в день, когда проходили судебные заседания по делу двух избивавших заключенных сотрудников ФСИН, ему 7,5 часов не давали воды и еды.