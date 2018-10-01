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Муж члена Нобелевского комитета осужден за изнасилование
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Неожиданное обвинение РФ, уход Акинфеева и другие события дня

Мужа члена Шведской академии посадили на два года за изнасилование 

Lenta.ru + ещё 11 7 часов назад
Фото: Fredrik Sandberg / TT News Agency / Reuters
Шведский суд признал фотографа Жан-Клода Арно, супруга члена Шведской академии Катарины Фростенсон, виновным в изнасиловании. Его приговорили к двум годам лишения свободы, сообщает Reuters в понедельник, 1 октября.
Арно признали виновным в изнасиловании жертвы, которое произошло в ночь с 5-го по 6 октября 2011 года. Имя жертвы не раскрывается. Судья также объявил, что жертве Арно присудили компенсацию за полученный ущерб, передает NDTV.
В мае 2018-го вручение Нобелевской премии по литературе, которое проводит Шведская академия, отложили из-за секс-скандала с Арно. В ноябре 2017-го 18 женщин обвинили фотографа в сексуальных домогательствах. Отмечалось, что мужчина использовал свое положение, чтобы склонять женщин к сексу.
Шведская академия с 1901 года ежегодно присуждает Нобелевскую премию по литературе. В нее входят известные шведские писатели и ученые.
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