Муж члена Нобелевского комитета осужден за изнасилование

Мужа члена Шведской академии посадили на два года за изнасилование

Арно признали виновным в изнасиловании жертвы, которое произошло в ночь с 5-го по 6 октября 2011 года. Имя жертвы не раскрывается. Судья также объявил, что жертве Арно присудили компенсацию за полученный ущерб, передает NDTV.

В мае 2018-го вручение Нобелевской премии по литературе, которое проводит Шведская академия, отложили из-за секс-скандала с Арно. В ноябре 2017-го 18 женщин обвинили фотографа в сексуальных домогательствах. Отмечалось, что мужчина использовал свое положение, чтобы склонять женщин к сексу.

Шведская академия с 1901 года ежегодно присуждает Нобелевскую премию по литературе. В нее входят известные шведские писатели и ученые.