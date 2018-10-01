Посвящение в студенты закончилось смертью

В Подмосковье молодого человека нашли мертвым после посвящения в студенты

По ее словам, в воскресенье утром на территории базы отдыха, расположенной в Солнечногорском районе, в одном из номеров обнаружено тело 17-летнего подростка без внешних признаков насильственной смерти. По данному факту … организовано проведение доследственной проверки.

"Предварительно установлено, что накануне подросток вместе с сокурсниками отмечали на территории базы отдыха день посвящения в студенты", — сказала Врадий.

Для выяснения причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, следователи опрашивают однокурсников и иных очевидцев произошедшего. Изъяты образцы алкогольных напитков, употребляемых во время отдыха.