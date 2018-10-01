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Посвящение в студенты закончилось смертью
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В Подмосковье молодого человека нашли мертвым после посвящения в студенты 

РИА Новости + ещё 8 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Подмосковные следователи выясняют обстоятельства смерти семнадцатилетнего студента, найденного мертвым в номере на следующий день после посвящения, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
По ее словам, в воскресенье утром на территории базы отдыха, расположенной в Солнечногорском районе, в одном из номеров обнаружено тело 17-летнего подростка без внешних признаков насильственной смерти. По данному факту … организовано проведение доследственной проверки.
"Предварительно установлено, что накануне подросток вместе с сокурсниками отмечали на территории базы отдыха день посвящения в студенты", — сказала Врадий.
Для выяснения причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, следователи опрашивают однокурсников и иных очевидцев произошедшего. Изъяты образцы алкогольных напитков, употребляемых во время отдыха.
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