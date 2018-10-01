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В Краснодаре вынужденно сел самолёт
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Самолет «ЮТэйра» экстренно сел в Краснодаре 

Рамблер + ещё 36 12 часов назад
Фото: РИА Новости
В Краснодаре вынужденно сел пассажирский «Боинг» авиакомпании «ЮТэйр», сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника в местных экстренных службах.
В пресс-службе краснодарского аэропорта агентству рассказали, что сегодня утром лайнер «ЮТэйра» со 176 пассажирами на борту вынужденно, но благополучно приземлился в Краснодаре по техническим причинам.
По словам источника ТАСС в экстренных службах, незапланированная посадка — это «относительно штатная» ситуация, а ее предварительной причиной названы не закрывшиеся в воздухе шасси.
В пресс-службе перевозчика агентству рассказали, что датчик о неубранном шасси мог сработать из-за попадания в самолет птицы. Пассажиров вынужденно севшего в Краснодаре лайнера должен забрать запасной самолет.
В первой половине сентября с самолетами «ЮТэйра» произошло сразу два ЧП. 1 сентября при посадке в Сочи «Боинг» авиакомпании выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, упал в реку и загорелся. В результате происшествия пострадали 18 человек. 11 сентября летевший из Кургана в Москву «Боинг» «ЮТэйра» едва не столкнулся в воздухе с бесхозным воздушным шаром с куполом и корзиной.
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