В Киеве расстреляли полицейских

В Киеве произошла стрельба

В Печерском районе Киева произошла стрельба, в результате которой пострадал полицейский. Об этом сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на полицию.

Отмечалось, что полицейские прибыли на вызов после попытки ограбления частного дома. После прибытия сотрудников правоохранительных органов грабители бросили в них гранату и открыли огонь. Злоумышленникам удалось скрыться. После перестрелки полицейские обнаружили тело мужчины с огнестрельными ранениями.

"Вероятно, убитый причастен к нападению на частный дом. Впоследствии мы будем понимать, из какого именно оружия он застрелен", — говорится в сообщении.

Ранее украинские полицейские сообщили о минировании поезда Киев — Мариуполь.