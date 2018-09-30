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Силовики обстреляли окраины Донецка
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Силовики обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Украинские силовики в воскресенье вечером обстреляли окраины Донецка, ранение получил один мирный житель, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Сегодня в 17.55, время совпадаем с московским, ВСУ (вооруженные силы Украины) открыли огонь по окрестностям населенного пункта Старомихайловка (окраина Донецка). В результате обстрела с применением БМП-2 ранение получила девушка 2002 года рождения", — заявил собеседник агентства.
Он добавил, что пострадавшую доставили в больницу Донецка с диагнозом минно-взрывная травма, осколочное ранение брюшной области и правого бедра.
Оперативное командование ДНР призвало специальную мониторинговую миссию ОБСЕ зафиксировать факт ранения мирной жительницы в результате обстрела со стороны силовиков.
"Призываем международные организации проявить принципиальность в расследовании и фиксации данных преступлений в отношении жителей Донбасса, а миссию ОБСЕ — их зафиксировать", — заявил представитель командования.
В оперативном командовании добавили, что все подобные факты будут переданы в международные правозащитные организации.
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