Силовики обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР

Украинские силовики в воскресенье вечером обстреляли окраины Донецка , ранение получил один мирный житель, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Сегодня в 17.55, время совпадаем с московским, ВСУ (вооруженные силы Украины) открыли огонь по окрестностям населенного пункта Старомихайловка (окраина Донецка). В результате обстрела с применением БМП-2 ранение получила девушка 2002 года рождения", — заявил собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавшую доставили в больницу Донецка с диагнозом минно-взрывная травма, осколочное ранение брюшной области и правого бедра.

Оперативное командование ДНР призвало специальную мониторинговую миссию ОБСЕ зафиксировать факт ранения мирной жительницы в результате обстрела со стороны силовиков.

"Призываем международные организации проявить принципиальность в расследовании и фиксации данных преступлений в отношении жителей Донбасса, а миссию ОБСЕ — их зафиксировать", — заявил представитель командования.

В оперативном командовании добавили, что все подобные факты будут переданы в международные правозащитные организации.