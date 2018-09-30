Задержан напавший с лопатой на ребенка мужчина

В Калининграде задержан мужчина, напавший с лопатой на ребенка

Подозреваемый в нападении с лопатой на восьмилетнего ребенка задержан в Калининграде . Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ в мессенджере Tam Tam. "Напавший с лопатой на восьмилетнего ребенка задержан. С задержанным проводятся необходимые следственные действия, проверяется его возможная причастность к совершению других аналогичных преступлений", — сообщили в СК. 49-летний мужчина подозревается в покушении на убийство ребенка, которого с рублеными ранами головы обнаружили прохожие в садовом товариществе "Чайка" в Калининграде. В свою очередь в пресс-службе МВД ТАСС сообщили, что подозреваемый состоит на учете в психневродиспансере. Предварительно установлено, что он находится на психиатрическом учете. "На месте работает следственно-оперативная группа. Следственные действия продолжаются", — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.