Задержан напавший с лопатой на ребенка мужчина

Подозреваемый в нападении с лопатой на восьмилетнего ребенка задержан в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ в мессенджере Tam Tam.
"Напавший с лопатой на восьмилетнего ребенка задержан. С задержанным проводятся необходимые следственные действия, проверяется его возможная причастность к совершению других аналогичных преступлений", — сообщили в СК.
49-летний мужчина подозревается в покушении на убийство ребенка, которого с рублеными ранами головы обнаружили прохожие в садовом товариществе "Чайка" в Калининграде.
В свою очередь в пресс-службе МВД ТАСС сообщили, что подозреваемый состоит на учете в психневродиспансере. Предварительно установлено, что он находится на психиатрическом учете.
"На месте работает следственно-оперативная группа. Следственные действия продолжаются", — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.