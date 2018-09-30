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В Греции во время урагана пропали три человека
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В Греции во время урагана пропали три человека 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: © AFP 2018 / ARIS MESSINIS
В Греции три человека пропали во время урагана "Ксенофон", обрушившегося на страну в субботу, сообщил губернатор Центральной Греции Костас Бакояннис.
"Сейчас мы ищем трех наших жителей на Эвбее. Мы бросили туда все силы", — написал губернатор на своей странице в Facebook.
В Центральной Греции из-за урагана выпало значительное количество осадков. В городе Теологос в области Фтиотида с субботы до утра воскресенья выпало 464 миллиметра осадков, на Эвбее — 233 миллиметра, сообщила метеослужба Национальной обсерватории Греции.
Потоки воды уносили машины, в том числе с людьми. Одна из унесенных в районе Пили на Эвбее машин была найдена, но неизвестно местонахождение двух человек. Вторую машину с людьми унесло на дороге Прокопи-Мандуди. Ее пассажир нашелся, идут поиски водителя.
Губернатор сообщил, что чрезвычайная ситуация объявлена в муниципалитетах Лакрос, Мандуди, Лимни, Агиа Анна.
"Горячо прошу всех — будьте осторожны и избегайте ненужных поездок", — подчеркнул губернатор.
Генеральный секретариат гражданской защиты сообщил, что чрезвычайное положение будет объявлено в нескольких регионах страны.
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