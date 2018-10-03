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В Башкирии после похода в горы пропал екатеринбуржец
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Турист из Екатеринбурга пропал после восхождения на гору Иремель в Башкирии 

ТАСС + ещё 9 2 часа назад
Фото: ГТРК "Башкортостан"
УФА, 3 октября. /ТАСС/. Спасатели начали поиск туриста, который отстал от группы и потерялся после восхождения на гору Иремель в Башкирии. Об этом сообщил в среду журналистам представитель ГУ МЧС по республике.
"29 сентября группа туристов из 17 человек совершила восхождение на гору Иремель со стороны населенного пункта Тюлюк Челябинской области. При спуске было обнаружено, что один мужчина отстал от группы и потерялся. В настоящее время его поиски ведут [от Башкирии] 17 человек, в распоряжении которых 7 единиц техники, используются квадрокоптеры. Со стороны Челябинской области поиск ведут 27 человек, задействовано 6 единиц техники", — сказал представитель ведомства во время пресс-подхода.
По данным Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям, «пропавшим является 37-летний житель Екатеринбурга».
Иремель — вторая по величине вершина Южного Урала, расположенная на северо-востоке Белорецкого района и на северо-западе Учалинского района Башкирии.
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