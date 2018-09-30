«Осторожно, двери отрываются»: ЧП в метро Москвы

На Арбатско-Покровской линии московского метрополитена поезд, двигавшийся на полном ходу, потерял дверь кабины машиниста, сообщает «МК».

Тому, что происшествие обошлось без жертв, способствовали два обстоятельства. Дверь отлетела, когда поезд следовал без остановки через станцию «Кунцевская», закрытую на ремонт до 1 октября, в этот момент на платформе не было рабочих. Кроме того, это была дверь кабины машиниста в последнем вагоне.

По данным источника в правоохранительных органах столицы, произошло это около 18.00 в пятницу. Дежурная по станции «Молодежная» заметила, что у прибывшего из центра поезда нет одной двери. Вскоре она нашлась на другой станции. По факту случившегося проводится проверка.

Как считает бывший глава профсоюза «Метровагонмаша» Вячеслав Бабочкин, дверь могла отвалиться из-за бракованных креплений. На синей ветке курсируют поезда модификации «Русич», которые серийно выпускаются с 2003 года. Дверь кабины машиниста в них крепятся на три петли: две вверху и одну внизу. Не исключено, что болты были плохо закручены из-за некачественной резьбы, и в итоге из-за вибрации поезда стали постепенно откручиваться.