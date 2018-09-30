На Украине прогремел взрыв в воинской части

На территории воинской части ВСУ в Херсонской области прогремел взрыв, один военный-контрактник госпитализирован, сообщают местные СМИ.

Взрыв произошел в ночь на воскресенье в части на полигоне у села Раденское Олешковского района, передает РИА «Новости» со ссылкой на СМИ.

Пострадал 37-летний военнослужащий-контрактник. Он госпитализирован с осколочными ранениями в районную больницу. Ему оторвало два пальца. Причина взрыва не известна.

Сослуживцы сообщили, что пострадавший хотел сжечь мусор, однако в его куче взорвалась некая емкость.