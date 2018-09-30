У летевшего в Москву самолета лопнули шины

Авиарейс Ош — Москва был задержан в воскресенье утром после того, как у самолета Boeing 737 лопнули шины на переднем шасси, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на очевидцев случившегося.

По словам директора Агентства гражданской авиации Курманбека Акишева, две шины на переднем шасси лопнули в тот момент, когда лайнер выкатился на взлетно-посадочную полосу.

Благодаря тому, что пилоту удалось вовремя остановить самолет, никто не пострадал. Выяснением причин инцидента займется специальная комиссия.