У летевшего в Москву самолета лопнули шины 

Авиарейс Ош — Москва был задержан в воскресенье утром после того, как у самолета Boeing 737 лопнули шины на переднем шасси, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на очевидцев случившегося.
По словам директора Агентства гражданской авиации Курманбека Акишева, две шины на переднем шасси лопнули в тот момент, когда лайнер выкатился на взлетно-посадочную полосу.
Благодаря тому, что пилоту удалось вовремя остановить самолет, никто не пострадал. Выяснением причин инцидента займется специальная комиссия.
«Пассажиры размещены в гостинице, в Москву они вылетят через три часа. Жалоб нет», — рассказал Акишев.