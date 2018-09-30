Ещё
У летевшего в Москву самолета лопнули шины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У летевшего в Москву самолета лопнули шины 

Рамблер 1 час назад
Фото: © Facebook/aero.kg
Авиарейс Ош — Москва был задержан в воскресенье утром после того, как у самолета Boeing 737 лопнули шины на переднем шасси, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на очевидцев случившегося.
По словам директора Агентства гражданской авиации Курманбека Акишева, две шины на переднем шасси лопнули в тот момент, когда лайнер выкатился на взлетно-посадочную полосу.
Благодаря тому, что пилоту удалось вовремя остановить самолет, никто не пострадал. Выяснением причин инцидента займется специальная комиссия.
«Пассажиры размещены в гостинице, в Москву они вылетят через три часа. Жалоб нет», — рассказал Акишев.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это война». В РФ отреагировали на призыв к морской блокаде943
Кремль назвал условия поддержки Сербии152
В джунглях Вьетнама нашли советского летчика213
Час ревела. Седокова об унизительном корпоративе120
Россия самолетами перебрасывает в Сирию С-30041
Видео
01:34
В джунглях Вьетнама нашли советского летчика
В мире
04:06
Час ревела. Седокова об унизительном корпоративе
Шоу-бизнес
00:57
Актрису Линдси Лохан ударили по лицу в Москве
Шоу-бизнес Другое
01:00
Шукшина оправдалась за скандал с любовницей сына
Шоу-бизнес
02:26
Во Владивостоке отмечают День тигра
Общество
15:30
«Московский тупик»: Порошенко о деэскалации в Донбассе
В мире Статьи
02:55
Меркель защитила «Северный поток–2» в Литве
В мире Прибалтика
00:52
Лепс похвастался дорогим внедорожником
Шоу-бизнес
00:46
«Мисс Финляндия» стала русская
В мире
02:46
«Наши корабли блокируют пути»: США угрожают России
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение