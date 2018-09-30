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В Череповце задержали банду грабителей
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В Череповце задержали банду грабителей 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Шесть членов преступной группировки в возрасте от 23 лет до 41 года задержаны в Череповце при попытке ограбления ломбарда. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Вологодской области.
"В Череповце задержаны шесть членов преступной группы, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Приготовление к разбою"). Все шестеро на двух машинах приехали 29 сентября к ломбарду на проспекте Победы [в Череповце] для совершения разбойного нападения и хищения ювелирных изделий. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали их и передали следователям Следственного комитета", — поясняется в сообщении.
Сейчас задержанные дают признательные показания. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи устанавливают все эпизоды преступной деятельности, поскольку, по предварительным данным, задержанные длительное время грабили продовольственные магазины, банкоматы и ломбарды в Череповце.
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