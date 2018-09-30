В Череповце задержали банду грабителей

"В Череповце задержаны шесть членов преступной группы, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Приготовление к разбою"). Все шестеро на двух машинах приехали 29 сентября к ломбарду на проспекте Победы [в Череповце] для совершения разбойного нападения и хищения ювелирных изделий. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали их и передали следователям Следственного комитета", — поясняется в сообщении.

Сейчас задержанные дают признательные показания. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи устанавливают все эпизоды преступной деятельности, поскольку, по предварительным данным, задержанные длительное время грабили продовольственные магазины, банкоматы и ломбарды в Череповце.