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Пассажиров трясущегося лайнера попросили молиться
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Пассажиров трясущегося лайнера попросили молиться 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Пилот попросил пассажиров молиться после того, как самолет начало трясти во время полета в Малайзию.
Самолет, вылетевший из международного аэропорта Перт (Западная Австралия) в Малайзию, был вынужден вернуться обратно после того, как из-за технических проблем в полете его начало сильно трясти. Всего авиалайнеру предстояло преодолеть 6, 5 тыс. километров. Он летел уже два часа, когда начались проблемы, поэтому командир корабля принял решение вернуться.
На борту самолета AirAsia находилось 359 пассажиров. Когда началась сильная тряска, пилот объявил о технической проблеме с самолетом, сообщает Huffingtonpost.
Несколько видеороликов, снятых внутри аэробуса A338, показывают, как самолет дрожит, сотрясаются сидения и стучат откидные столики.
«Я думал, что могу умереть», — написал один пассажир под ником maesaya, опубликовавший в Instagram ролик, снятый во время полета.
Другое видео показывает момент, когда пилот обращается к пассажирам.
«Пожалуйста, внимание, пожалуйста, слушайте все, — говорит он. — Наше выживание зависит от нашего сотрудничества».
AirAsia — это дисконтная авиакомпания, предлагающая дешевые рейсы по всей Азии и части Австралии.
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