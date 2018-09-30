Пассажиров трясущегося лайнера попросили молиться

Пилот попросил пассажиров молиться после того, как самолет начало трясти во время полета в Малайзию

Самолет, вылетевший из международного аэропорта Перт (Западная Австралия) в Малайзию, был вынужден вернуться обратно после того, как из-за технических проблем в полете его начало сильно трясти. Всего авиалайнеру предстояло преодолеть 6, 5 тыс. километров. Он летел уже два часа, когда начались проблемы, поэтому командир корабля принял решение вернуться.

На борту самолета AirAsia находилось 359 пассажиров. Когда началась сильная тряска, пилот объявил о технической проблеме с самолетом, сообщает Huffingtonpost

Несколько видеороликов, снятых внутри аэробуса A338, показывают, как самолет дрожит, сотрясаются сидения и стучат откидные столики.

«Я думал, что могу умереть», — написал один пассажир под ником maesaya, опубликовавший в Instagram ролик, снятый во время полета.

Другое видео показывает момент, когда пилот обращается к пассажирам.

«Пожалуйста, внимание, пожалуйста, слушайте все, — говорит он. — Наше выживание зависит от нашего сотрудничества».

AirAsia — это дисконтная авиакомпания, предлагающая дешевые рейсы по всей Азии и части Австралии.