На Сахалине в кабинете нашли мертвого полицейского

На Сахалине нашли в кабинете тело полицейского с огнестрельным ранением

Полицейского нашли мертвым в одном из кабинетов здания ОМВД в городе Александровск-Сахалинский . У него обнаружили огнестрельное ранение, сообщается в воскресенье, 30 сентября, на сайте сахалинского управления СКР. Сообщение о трупе поступило в двенадцатом часу утра воскресенья. На место отправили следователя-криминалиста и старшего следователя отдела по расследованию особо важных дел СКР. Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего. Как уточнили РИА Новости в региональном МВД , погибший сотрудник хотел покончить с собой. По предварительным данным, в смерти полицейского пока не усмотрели криминала.