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На Сахалине в кабинете нашли мертвого полицейского
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На Сахалине нашли в кабинете тело полицейского с огнестрельным ранением 

Lenta.ru + ещё 2 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Полицейского нашли мертвым в одном из кабинетов здания ОМВД в городе Александровск-Сахалинский. У него обнаружили огнестрельное ранение, сообщается в воскресенье, 30 сентября, на сайте сахалинского управления СКР.
Сообщение о трупе поступило в двенадцатом часу утра воскресенья. На место отправили следователя-криминалиста и старшего следователя отдела по расследованию особо важных дел СКР.
Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.
Как уточнили РИА Новости в региональном МВД, погибший сотрудник хотел покончить с собой. По предварительным данным, в смерти полицейского пока не усмотрели криминала.
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