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Спор из-за парковки закончился кровавой разборкой
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Итальянец застрелил соседей из-за парковки возле дома 

Российская Газета + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Италии ссора из-за парковки закончилась тройным убийством. Инцидент произошел в пятницу в провинции Лечче на юге страны. Мужчина расстрелял своих соседей из-за того, что они постоянно ставили свои машины возле его дома.
Ссоры между соседями по этому поводу продолжались давно, но никогда не становились поводом для вмешательства полиции, сообщает РИА Новости. На этот раз, после очередной перебранки 56-летний местный житель застрелил своего соседа.
Затем он дождался, когда на место происшествия придут родные убитого, и открыл по ним огонь. В результате были убиты отец и тетя погибшего, а мать получила тяжелое ранение и была госпитализирована.
Прибывшие полицейские, застали мужчину с оружием в руках. После переговоров его удалось успокоить и уговорить сдаться. Позже на допросе нападавший полностью признал свою вину. Задержанный обвиняется в предумышленном убийстве с отягчающими обстоятельствами, а также в нелегальном ношении оружия.
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