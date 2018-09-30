Спор из-за парковки закончился кровавой разборкой

Итальянец застрелил соседей из-за парковки возле дома

Италии ссора из-за парковки закончилась тройным убийством. Инцидент произошел в пятницу в провинции Лечче на юге страны. Мужчина расстрелял своих соседей из-за того, что они постоянно ставили свои машины возле его дома.

Ссоры между соседями по этому поводу продолжались давно, но никогда не становились поводом для вмешательства полиции, сообщает РИА Новости . На этот раз, после очередной перебранки 56-летний местный житель застрелил своего соседа.

Затем он дождался, когда на место происшествия придут родные убитого, и открыл по ним огонь. В результате были убиты отец и тетя погибшего, а мать получила тяжелое ранение и была госпитализирована.

Прибывшие полицейские, застали мужчину с оружием в руках. После переговоров его удалось успокоить и уговорить сдаться. Позже на допросе нападавший полностью признал свою вину. Задержанный обвиняется в предумышленном убийстве с отягчающими обстоятельствами, а также в нелегальном ношении оружия.