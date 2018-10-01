Школьница жестоко поплатилась за отказ сесть в машину

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Водитель переехал 14-летнюю школьницу за отказ сесть в машину 

ТК «Звезда» + ещё 7 39 минут назад
Подозреваемый в покушении на убийство мужчина уже задержан. Проводится ряд экспертиз, в том числе на вменяемость водителя.
Водитель автомобиля в Чувашии совершил наезд на 14-летнюю школьницу после того, как она отказалась сесть к нему в машину. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Чувашской республике.
По данным следственных органов, 49-летний житель деревни Вурманкасы находился в состоянии алкогольного опьянения за рулем. Он пригласил школьницу прокатиться на его автомобиле Lada X-Ray, но получил отказ.
Разъярившись, пьяный автовладелец совершил наезд на ребенка. Девочку экстренно госпитализировали, в данный момент ей оказывается необходимая медицинская помощь.
Подозреваемый в покушении на убийство мужчина уже задержан и взят под стражу. Проводится ряд экспертиз, в том числе на вменяемость водителя. Возбуждено уголовное дело.
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