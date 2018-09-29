В Донецке прогремел взрыв

В Донецке на съезде компартии прогремел взрыв

Донецке на съезде компартии прогремел взрыв, сообщил РИА Новости депутат народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский.

"В Куйбышевском районе около получаса назад произошел взрыв неустановленного устройства на съезде компартии. По предварительной информации, пострадали три человека", — сказал он.

Один из пострадавших — кандидат на пост главы ДНР Игорь Хакимзянов

Убийство Захарченко

Тридцать первого августа в центре Донецка прогремел взрыв в кафе "Сепар". При этом погиб глава ДНР Александр Захарченко, жертвой взрыва также стал его охранник. Министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев получил тяжелые ранения. Всего, по данным МЧС ДНР, пострадали 11 человек.

Сообщалось, что бомба была спрятана в одном из светильников, а в действие ее привели телефонным звонком, как только Захарченко вошел в кафе. Не исключается, что к установке бомбы мог быть причастен кто-то из окружения главы ДНР.