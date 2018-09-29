Власти ошиблись: в Индонезии погибли почти 400 человек

В Индонезии почти 400 человек погибли в цунами после того, как власти отозвали предупреждение о нем

Более 380 человек погибли в результате цунами, обрушившегося на город Палу на индонезийском острове Сулавеси, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Агентство по борьбе с последствиями стихийных бедствий Индонезии

Не исключено, что число жертв продолжит увеличиваться, поскольку на береговой лини продолжают находить тела погибших. Во время возникновения угрозы цунами сотни жителей находились на пляже, готовясь к фестивалю в честь годовщины города Палу, передает Reuters . Праздник должен был начаться вечером в пятницу.

OMG! Terrifying video of tsunami hitting Palu in Indonesia after 7.7 earthquake😞😞 God please save them! And we all should pray for them to recover soon 😞#Tsunami #Palu #Donggala #PrayForIndonesia pic.twitter.com/5RjvNnKcbo— Athulya Ravi (@AthulyaOfficial) 29 сентября 2018 г. По данным Sky News, 540 человек получили серьезные ранения, около 30 пропали без вести, передает CNN

По предварительным данным, россиян среди погибших нет. Как сообщили РИА "Новости" в российском посольстве в Индонезии, стихия затронула нетуристический район.

Стихия разрушила тысячи домов, больниц, торговых центров и отелей, вода повредила один из главных мостов в городе Палу. Основная дорога в город заблокирована из-за сошедшего оползня. Повреждены сотни метров взлетно-посадочной полосы в Палу. Многие жители провели ночь на улице. Всего в пострадавших районах проживают сотни тысяч человек.

Kondisi pantai di Kota Palu pascatsunami. Kerusakan cukup parah. Bangunan hancur dan rata tanah. Beberapa korban meninggal ditemukan akibat gempa dan diterjang tsunami. Evakuasi terus dilakukan. pic.twitter.com/hQdJCr6ioB— Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 29 сентября 2018 г. Землетрясение и цунами вызвали перебои в подаче электроэнергии, что осложняет проведение спасательной операции. Из-за разрушений в больнице Undata в Палу койки с десятками раненых установлены прямо на улице. Директор больницы сообщил, что учреждение нуждается в палатках, медикаментах, бинтах и медсестрах.

Цунами стало следствием землетрясения магнитудой 7,7, произошедшего накануне в Палу. Нынешнее землетрясение было более мощным по магнитуде, чем те, что случились в августе на индонезийском острове Ломбок — тогда погибли более 300 человек.

Цунами обрушилось почти сразу после того, как местные власти отозвали предупреждение об угрозе, передает Русская служба ВВС. Высота волн достигала трех метров. Некоторые люди спасались от волн, забираясь на шестиметровые деревья.

Our prayers and thoughts are with the people of Indonesia following a powerful earthquake and tsunami. 384 people have lost their lives. Thousands are injured. pic.twitter.com/aoMq6ZQOnX— Yusuf Abramjee (@Abramjee) 29 сентября 2018 г. Эпицентр землетрясения в пятницу находился в 78 км к северу от города Палу с населением в 350 тысяч человек, но подземные толчки почувствовали и жители города Макасар, находящегося на юге острова. Сильные эхо-толчки продолжали фиксироваться и в субботу.

Землетрясения — часто явление для Индонезии, поскольку страна находится на тихоокеанском вулканическом огненном кольце, где сходятся тектонические плиты, что приводит к частым землетрясениям и вулканической активности. В этой области находится более 130 действующих вулканов.

Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). Одна из активных тектонических плит в этом районе передвигается со скоростью 7 сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь 6-7 тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.