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В Москве и Петербурге за ночь сгорели 11 грузовиков
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В Москве и Петербурге за ночь сгорели 11 грузовиков 

Газета.Ru + ещё 6 7 часов назад
Фото: РИА Новости
В ночь с 28 на 29 сентября в Москве и Петербурге сгорели 11 грузовых автомобилей, передает РИА "Новости" со ссылкой на московские правоохранительные органы.
Как отмечается, в полиции не исключают версию поджога автомобилей.
"Три грузовика сгорели в Москве, еще восемь грузовых автомашин — в Санкт-Петербурге", — рассказали в правоохранительных органах столицы.
Также сообщается, что общая площадь пожара в Москве составила 50 квадратных метров, в Санкт-Петербурге — 100.
По предварительным данным, пострадавших нет. В качестве основной версии произошедшего правоохранители рассматривают поджог.
Ранее СМИ сообщили, что в Швеции неизвестные подожгли не менее 80 автомобилей.
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