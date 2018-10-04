Рухнувший Robinson и выживший «робинзон»: пилот рассказал, как спасся в тайге

Спасенный в Якутии пилот вертолета рассказал медикам, как сумел выжить. Александр Новосельцев провел на холоде пять суток, но не получил ни одного обморожения и после осмотра врачей был отпущен домой. Что помогло летчику?

Внеплановый рейс самолета Ан-26 заканчивается в аэропорту Якутска поздно вечером. На его борту — выживший в глухой тайге летчик Александр Новосельцев. Сразу по прибытии его перевозят в центр экстренной медицинской помощи. Здесь он пройдет дополнительное медицинское обследование. Врачи опасаются, что у него могут быть скрытые травмы.

Частный вертолет Александра совершил жесткую посадку в горах Якутии. Уже через час к месту происшествия выехали спасатели. Но из-за вьюг и метелей спасательную операцию останавливали несколько раз. В экстремальных условиях Александр выживал четверо суток. "Минимально спал, зарядки, растирания, — рассказывает он. — Это необходимо, чтобы не отморозить конечности".

С собой у мужчины был лишь термос чая и немного печенья. Выжил только благодаря опыту таежника. Сейчас его здоровью ничего не угрожает. Но ближайшее время он все равно проведет в больнице. "Это будет зависеть от результатов анализов, исследований, — поясняет Марфа Васильева, врач-терапевт Республиканской больницы №2 — Центра экстренной медицинской помощи. — Сейчас то, что необходимо, мы сделали. Первая помощь оказана. Осмотр проведен".

Но одним из главных испытаний для летчика стало отсутствие связи с женой и сыном. Именно им он позвонил сразу, как только появилась возможность.

Сам Александр, кажется, еще не до конца осознал, что его жизни ничего не угрожает. Но там, в тайге, он не терял надежды на спасение. "Я думаю, что любой из моих земляков, из моих знакомых смогли бы продержаться все это время", — считает пилот.

Несмотря на тяжелый опыт, Александр по-прежнему стремится в небо. При первой возможности снова сядет за штурвал.