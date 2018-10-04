Ещё
Рухнувший Robinson и выживший «робинзон»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рухнувший Robinson и выживший «робинзон»: пилот рассказал, как спасся в тайге 

Вести.Ru + ещё 152
Спасенный в Якутии пилот вертолета рассказал медикам, как сумел выжить. Александр Новосельцев провел на холоде пять суток, но не получил ни одного обморожения и после осмотра врачей был отпущен домой. Что помогло летчику?
Внеплановый рейс самолета Ан-26 заканчивается в аэропорту Якутска поздно вечером. На его борту — выживший в глухой тайге летчик Александр Новосельцев. Сразу по прибытии его перевозят в центр экстренной медицинской помощи. Здесь он пройдет дополнительное медицинское обследование. Врачи опасаются, что у него могут быть скрытые травмы.
Частный вертолет Александра совершил жесткую посадку в горах Якутии. Уже через час к месту происшествия выехали спасатели. Но из-за вьюг и метелей спасательную операцию останавливали несколько раз. В экстремальных условиях Александр выживал четверо суток. "Минимально спал, зарядки, растирания, — рассказывает он. — Это необходимо, чтобы не отморозить конечности".
С собой у мужчины был лишь термос чая и немного печенья. Выжил только благодаря опыту таежника. Сейчас его здоровью ничего не угрожает. Но ближайшее время он все равно проведет в больнице. "Это будет зависеть от результатов анализов, исследований, — поясняет Марфа Васильева, врач-терапевт Республиканской больницы №2 — Центра экстренной медицинской помощи. — Сейчас то, что необходимо, мы сделали. Первая помощь оказана. Осмотр проведен".
Но одним из главных испытаний для летчика стало отсутствие связи с женой и сыном. Именно им он позвонил сразу, как только появилась возможность.
Сам Александр, кажется, еще не до конца осознал, что его жизни ничего не угрожает. Но там, в тайге, он не терял надежды на спасение. "Я думаю, что любой из моих земляков, из моих знакомых смогли бы продержаться все это время", — считает пилот.
Несмотря на тяжелый опыт, Александр по-прежнему стремится в небо. При первой возможности снова сядет за штурвал.
Вести.Ru: последние новости
На свободу вышел пострадавший от пыток в колонии Евгений Макаров Машина была исправна: Виктория Скрипаль попала в ДТП В Костромской области упал вертолет, погибли три человека
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США нашли нового «противника» вместо РФ143
«Оружие было заряжено»240
Украина выставила России новое требование157
Австрия указала России на ее место в Европе324
«Там чувствуешь настоящую жизнь, без примесей»38
Видео
01:38
Путин назвал Скрипаля подонком
Политика
05:14
«Необходимое зло»: реакция Запада на расстрел Белого дома
В мире Статьи
02:43
«Мерзавцы не остановятся»: что не так с Пашининым
В мире Статьи
02:44
Украину приготовили к скорой войне с Россией
Конфликты Армия
06:00
Путин рассказал о преимуществах России
Политика Другое
05:21
Отравленные Скрипали появились на публике
В мире
00:29
Родные поделят роскошное наследство Карцева
Шоу-бизнес
00:57
Разбойное нападение в центре Одессы попало на видео
Криминал В мире
05:02
Песков объяснил смягчение статьи об экстремизме
Политика
04:09
Торговая война переросла в политический кризис
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение