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Российский полицейский героически спас человека
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Российский полицейский взобрался на четвертый этаж и спас человека 

Lenta.ru 55 минут назад
Фото: 63.мвд.рф
Участковый отдела полиции №1 Самары Билухаж Абубакиров залез на четвертый этаж жилого дома, чтобы спасти человека из горящей квартиры, сообщает пресс-служба управления МВД по Самарской области.
Полицейский делал обход по «неспокойному участку, с бытовыми проблемами и разногласиями», когда увидел, как из окон квартиры на четвертом этаже находящегося поблизости дома повалил густой черный дым. На звонок в дверь никто не ответил, поэтому Абубакиров перебрался в горящее помещение из окон соседей.
Выяснилось, что находящийся в квартире хозяин крепко спал и не чувствовал запаха дыма на кухне. Участковый потушил пожар и разбудил мужчину, который не успел пострадать.
В январе прошлого года сотрудник пограничного управления ФСБ по Приморскому краю Алексей Пузанов спас шестерых детей. Проезжая мимо частного детского сада, мужчина увидел пожар и услышал крики о помощи воспитательницы. Вместе с ней он вынес из огня детей, после чего спас саму потерявшую сознание женщину.
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