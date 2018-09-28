Российский полицейский героически спас человека

Российский полицейский взобрался на четвертый этаж и спас человека

Участковый отдела полиции №1 Самары Билухаж Абубакиров залез на четвертый этаж жилого дома, чтобы спасти человека из горящей квартиры, сообщает пресс-служба управления МВД по Самарской области

Полицейский делал обход по «неспокойному участку, с бытовыми проблемами и разногласиями», когда увидел, как из окон квартиры на четвертом этаже находящегося поблизости дома повалил густой черный дым. На звонок в дверь никто не ответил, поэтому Абубакиров перебрался в горящее помещение из окон соседей.

Выяснилось, что находящийся в квартире хозяин крепко спал и не чувствовал запаха дыма на кухне. Участковый потушил пожар и разбудил мужчину, который не успел пострадать.