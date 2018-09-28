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«Какая глупая смерть»: трагедия в Петербурге
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«Какая глупая смерть»: трагедия в Петербурге 

Рамблер 1 час назад
Бабушка одного из молодых людей, погибших при прорыве трубы с кипятком в Санкт-Петербурге, назвала смерть внука «глупой».
«Он недавно вернулся из армии. Он должен был идти на учебу. Бабушка, не расстраивайся, я пойду работать и буду тебя кормить. Боже мой, какая глупая смерть», — рассказала она РЕН-ТВ.
Женщина сказала, что внук был замечательным человеком, хорошо служил и совсем не пил.
В пятницу, 28 сентября, при прорыве трубы с кипятком в антикафе «Типичный Питер» погибли два человека. Молодые люди получили сильные ожоги и скончались от полученных травм.
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