«Какая глупая смерть»: трагедия в Петербурге

Бабушка одного из молодых людей, погибших при прорыве трубы с кипятком в Санкт-Петербурге , назвала смерть внука «глупой».

«Он недавно вернулся из армии. Он должен был идти на учебу. Бабушка, не расстраивайся, я пойду работать и буду тебя кормить. Боже мой, какая глупая смерть», — рассказала она РЕН-ТВ.

Женщина сказала, что внук был замечательным человеком, хорошо служил и совсем не пил.

В пятницу, 28 сентября, при прорыве трубы с кипятком в антикафе «Типичный Питер» погибли два человека. Молодые люди получили сильные ожоги и скончались от полученных травм.