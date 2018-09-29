В Индонезии выросло число жертв цунами 

По меньшей мере 48 человек стали жертвами цунами, обрушившегося на индонезийский остров Сулавеси после сильного землетрясения. Об этом сообщил официальный представитель агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо.
В пострадавшем от стихии городе Палу из четырёх больниц поступили данные о 48 погибших. Несколько сотен человек получили травмы различной степени тяжести, им оказывается помощь, передаёт Associated Press.
По словам Нугрохо, число погибших может увеличиться, поскольку многие жертвы остаются неучтёнными.
Как сообщал ранее News.ru, по меньшей мере 30 человек погибли, ещё 12 пострадали в результате цунами, обрушившегося 29 сентября на индонезийский остров Сулавеси после сильного землетрясения. Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования родным погибших, а также пострадавшим от стихии.