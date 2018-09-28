Прояснилась ситуация с захватом автобуса в Киеве

Полиция опровергла информацию о захвате автобуса в Киеве

Информация о захвате вооруженными людьми маршрутного автобуса с пассажирами на одном из вокзалов Киева не подтвердилась, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе патрульной полиции.

Ранее пресс-секретарь Голосеевского районного отделения полиции Татьяна Максименко сообщила РИА Новости, что полиция проверяет информацию о захвате вооруженными людьми маршрутного автобуса с пассажирами на автовокзале в украинской столице.

"Захвата не было, на месте работает следственно-оперативная группа", — сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

При этом в ведомстве отказались комментировать вопрос, был ли кто-то задержан, а также об оружии, сославшись на то, что позже будет официальное сообщение на сайте киевской полиции.

Как сообщало издание "Вести", возле станции метро "Выдубичи" в Киеве, где расположен автовокзал, трое неизвестных, вооруженные ножами, захватили маршрутку с пассажирами. По данным издания, маршрутка должна была следовать рейсом "Киев-Городище". Родственники захваченных пасажиров вызвали полицию. Требования злоумышленников не были известны. Пассажиров, среди которых есть дети, якобы не выпускали из автобуса.