«Могли скрутить что-нибудь»: Скрипаль попала в ДТП

Виктория Скрипаль, племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в британском Солсбери, рассказала подробности дорожно-транспортного происшествия, в которое попала вместе со своим мужем в Московской области по дороге из Ярославля.
Об этом сообщает «Московский комсомолец».
По данным издания, у автомобиля «странным образом» оторвало колесо и машина на полном ходу влетела в отбойник.
Инцидент произошёл в среду, 26 сентября, когда Скрипаль со своим мужем ехала в Москву.
«Неожиданно мы услышали скрежет и машина начала терять управление, провалившись в районе переднего левого колеса… Мы на полном ходу вписались в отбойник», — уточнила она.
При этом Скрипаль добавила, что не исключает, что произошедшее могло быть покушением, так как, по её словам, машина находилась в исправном состоянии и была припаркована во дворе её дома.
«Камер вокруг нет, могли и преднамеренно скрутить что-нибудь», — отметила она.
Как подчёркивает издание, Скрипаль допускает связь между ДТП и её позицией по отношению к предположениям зарубежных СМИ о личностях «агентов» Александра Петрова и Руслана Боширова.
Ранее Скрипаль заявила, что не верит в причастность россиян Петрова и Боширова к инциденту с отравлением в Солсбери.