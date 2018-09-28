Скандал с «отрубленными руками» получил продолжение

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Отрубившего жене кисти рук мужчину лишили родительских прав 

ТВ Центр 2 часа назад
Серпуховский городской суд Московской области лишил родительских прав Дмитрия Грачева, который в декабре прошлого года отрубил кисти рук своей жене Маргарите, сообщает ТАСС.
У пары двое несовершеннолетних детей.
В декабре 2017 году Дмитрий, разозлившись из-за того, что 25-летняя Маргарита подала на развод, отвез ее в лес, где топором отрубил жене две кисти рук. После чего он отвез девушку в больницу, а сам сдался полиции.
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На данный момент Маргарита проходит курс реабилитации. Левую руку удалось спасти, на правую установили бионический протез.
Дмитрий содержится под стражей. Ему предъявлено обвинение по трем статьям: "Похищение человека с применением насилия и оружия", "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего" и "Угроза убийством".
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