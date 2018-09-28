Первые шаги к освобождению. Что ждет сестер Хачатурян в будущем

В эфире НСН адвокат Марии Хачатурян и психиатр-криминалист рассказали об условия, необходимых для дальнейшего расследования дела. Трёх сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, отпустили из СИЗО . Такое решение принял Басманный суд Москвы , изменив меру пресечения с заключения под стражу на ограничение определённых действий, сообщает «Интерфакс» . Сёстрам запрещается покидать место проживания с 21:00 до 7:00, а также общаться с внешним миром с помощью любых средств связи. Исключение составляет обращение по телефону в случае необходимой медицинской помощи, общение с сотрудниками правоохранительных органов и аварийных служб. Также девушкам запрещается общаться друг с другом. Отдельно суд указал запрет на общение с прессой по существу уголовного дела. Запрет определенных действий является аналогом домашнего ареста и считается мягкой мерой пресечения. Напомним, ходатайство о смене меры пресечения для сестёр было подано следователями. Адвокат одной из подозреваемых Алексей Паршин в эфире НСН заявил, что действия следствия являются «первыми шажочками» в расследовании. «Очевидно, что подтверждается их версия, о том, что в отношении сестер совершались не просто противоправные действия, а преступления, причем тяжкие. Я думаю, уже есть понимание, что совершённые девочками [действия] должны быть квалифицированы не как тяжкие. Скорее всего, в ближайшее время мы будем ждать дополнительной информации, связанной уже с квалификацией их действий», — рассказал адвокат. Новый «отравитель» Скрипалей. Эксперты о перспективах обвинений против России Алексей Паршин добавил, что дальнейшие перспективы расследования будут зависеть от результатов врачебной экспертизы. Отметим, что на экспертизу рассчитывает и психиатр-криминалист Михаил Виноградов , который в беседе с НСН предположил, что поступок девочек может квалифицироваться как совершенный в состоянии «отставленного аффекта». «Есть понятие "состояние аффекта", люди в таких ситуациях ведут себя очень характерно. Симулировать это нельзя, это очень очевидное состояние. Девочки ждали отца с оружием в руках, но убивать не хотели, как они говорят. По всей видимости, они говорят правду, но я не готов ничего преждевременно утверждать. Экспертиза должна показать», — сообщил он. Напомним, 27 июля было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. Обвинение в убийстве предъявлено трем его дочерям 17, 18 и 19 лет. Сначала девушек содержали в изоляторе временного содержания по Северо-Восточному административному округу, а затем их перевели в следственный изолятор номер 6.