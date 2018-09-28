Экс-главред «Милицейской волны» арестован в Москве

В Москве арестован бывший главред «Милицейской волны»

Москве Таганский суд арестовал бывшего главного редактора радиостанции «Милицейская волна» Андрея Кулакова по обвинению в крупном мошенничестве.

«Таганским судом в отношении Кулакова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — приводит ТАСС сообщение представителя суда.

Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество в особо крупном размере»), максимальное наказание по которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что в ходе проверки были получены сведения, что он совершил действия, направленные на незаконное завладение имуществом ФКУ «Объединённая редакция МВД России».