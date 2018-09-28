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Житель Кемерово поджег магазин из-за мобильника
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Житель Кемерово поджег магазин из-за проблем с купленным мобильником 

РИА Новости + ещё 6 28 сентября 2018
Фото: Газета Кемерова
Сотрудники уголовного розыска задержали в Кемерово подозреваемого в поджоге комиссионного магазина, с работниками которого у него возник конфликт из-за проблем с приобретенным там подержанным телефоном, сообщает в пятницу региональный главк МВД.
По данным ведомства, инцидент произошел в комиссионке на бульваре Строителей в Ленинском районе. Неизвестный облил тамбур магазина легковоспламеняющейся жидкостью, поджег ее и скрылся. Работники торговой точки успели самостоятельно ликвидировать возгорание огнетушителем. Полицейские установили и задержали подозреваемого, которым оказался ранее судимый 33-летний местный житель.
"Кемеровчанин совершил поджог после конфликта с сотрудниками магазина. Ранее он приобрел там подержанный мобильный телефон, который, по его словам, оказался неисправен. Он попытался вернуть его обратно в комиссионку, но получил отказ. Злоумышленник решил отомстить сотрудникам организации, спустя время вернулся и совершил преступление", — сообщили в ГУМВД.
Задержанный стал фигурантом уголовного дела по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества", за что ему максимально грозит до пяти лет лишения свободы.
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