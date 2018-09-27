Сестер Хачатурян отпустили по домам

Басманный суд Москвы выпустил из СИЗО Крестину и Марию Хачатурян, подозреваемых в убийстве отца.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета об изменении меры пресечения с ареста на запрет на определенные действия.

Ранее из СИЗО была отпущена Ангелина Хачатурян — средняя из сестер.

Девушкам запрещено общаться до суда, поэтому из СИЗО каждая из них поедет в разные квартиры. Сестрам также запрещено пользоваться телефонами и интернетом.