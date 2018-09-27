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Сестер Хачатурян отпустили по домам
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Сестер Хачатурян отпустили по домам 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Андрей Никеричев/Агентство «Москва»
Басманный суд Москвы выпустил из СИЗО Крестину и Марию Хачатурян, подозреваемых в убийстве отца.
Таким образом суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета об изменении меры пресечения с ареста на запрет на определенные действия.
Ранее из СИЗО была отпущена Ангелина Хачатурян — средняя из сестер.
Девушкам запрещено общаться до суда, поэтому из СИЗО каждая из них поедет в разные квартиры. Сестрам также запрещено пользоваться телефонами и интернетом.
Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранами было обнаружено 27 июля на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе. По версии следствия, старшие сестры держали отца, пока младшая наносила ему удары ножом в область шеи. На допросе девушки сразу признали свою вину, но заявили, что пошли на убийство после многолетних издевательств и насилия со стороны отца.
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