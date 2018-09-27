Родственники сестер Хачатурян подрались в суде

В Басманном суде Москвы , где рассматривается изменение меры пресечения сестрам Хачатурян, обвиняемым в убийстве отца, произошла драка.

В драке принимали участие родственники сестер по отцу с одной стороны и по матери — с другой.

Как передает Telegram-канал Mash, брат Марии, Крестины и Ангелины по отцу ударил двоюродного брата девочек по матери, затем они толкнули неизвестную женщину, после чего их вывели из здания суда.

Ранее сообщалось, что суд признал младшую из сестер, Марию, невменяемой. Две старшие сестры признаны ограниченно вменяемыми.