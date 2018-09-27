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Немецкую туристку в Африке растоптал слон
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Немецкую туристку в Африке растоптал слон 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: © CC0
49-летняя немецкая туристка была растоптана слоном, когда попыталась сфотографировать его, сообщает Daily Mail.
Атака произошла в заповеднике Mana Pools на севере Зимбабве после того, как путешественница вышла из автомобиля.
"По нашей информации, туристы столкнулись со стадом слонов в парке и начали их фотографировать, — сказал Тинаше Фараво, представитель Национальных парков Зимбабве и Управления по охране дикой природы. — Мы не знаем, что разозлило животных и привело к нападению на женщину".
Прошлой ночью туристка от полученных травм скончалась. Имя женщины не раскрывается.
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