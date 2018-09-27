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В Подмосковье задержали четырех членов ОПГ
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Полиция задержала четырёх членов ОПГ в Подмосковье 

Парламентская газета + ещё 2 4 часа назад
Фото: PIXABAY.COM
В Московской области полиция задержала участников организованной преступной группы, подозреваемых в двух разбойных нападениях, сообщает телеканал «360».
В состав группировки входили четверо безработных граждан Таджикистана в возрасте от 29 до 35 лет.
Преступники находились на территории России без регистрации, двое участников банды жили в Москве, остальные — в Ивановской и Калужской областях.
По информации полиции, группировка совершила два разбойных нападения и два грабежа в Подмосковье.
В отношении задержанных завели уголовное дело.
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