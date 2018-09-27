В Подмосковье задержали четырех членов ОПГ

В Московской области полиция задержала участников организованной преступной группы, подозреваемых в двух разбойных нападениях, сообщает телеканал «360».
В состав группировки входили четверо безработных граждан Таджикистана в возрасте от 29 до 35 лет.
Преступники находились на территории России без регистрации, двое участников банды жили в Москве, остальные — в Ивановской и Калужской областях.
По информации полиции, группировка совершила два разбойных нападения и два грабежа в Подмосковье.
В отношении задержанных завели уголовное дело.