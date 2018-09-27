Подмосковье погрузилось во тьму

Десятки тысяч человек остались без света в Подмосковье

Фото: "Молчание"

Электроснабжение из-за отключения подстанции «Раменская» отсутствует у почти 62 тысяч бытовых потребителей. Ведутся ремонтные работы Почти 62 тысячи человек остались без света в Московской области . Об этом, как передает РИА Новости, сообщается в материалах Минэнерго По данным министерства, в 11:02 мск автоматические системы отключили первую и вторую цепи высоковольтной линии 110 кВ Донино-ЦАГИ (принадлежит МОЭСК — Ред.). Обесточена подстанция 110 кВ «Раменская». Мощность отключенных потребителей — 26,5 МВт. Ведутся аварийно-восстановительные работы.