Подмосковье погрузилось во тьму

Электроснабжение из-за отключения подстанции «Раменская» отсутствует у почти 62 тысяч бытовых потребителей. Ведутся ремонтные работы
Почти 62 тысячи человек остались без света в Московской области. Об этом, как передает РИА Новости, сообщается в материалах Минэнерго.
По данным министерства, в 11:02 мск автоматические системы отключили первую и вторую цепи высоковольтной линии 110 кВ Донино-ЦАГИ (принадлежит МОЭСК — Ред.). Обесточена подстанция 110 кВ «Раменская».
Мощность отключенных потребителей — 26,5 МВт. Ведутся аварийно-восстановительные работы.