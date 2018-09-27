Подмосковье погрузилось во тьму

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Десятки тысяч человек остались без света в Подмосковье 

BFM.RU + ещё 8 1 час назад
Фото: "Молчание"
Электроснабжение из-за отключения подстанции «Раменская» отсутствует у почти 62 тысяч бытовых потребителей. Ведутся ремонтные работы
Почти 62 тысячи человек остались без света в Московской области. Об этом, как передает РИА Новости, сообщается в материалах Минэнерго.
По данным министерства, в 11:02 мск автоматические системы отключили первую и вторую цепи высоковольтной линии 110 кВ Донино-ЦАГИ (принадлежит МОЭСК — Ред.). Обесточена подстанция 110 кВ «Раменская».
Мощность отключенных потребителей — 26,5 МВт. Ведутся аварийно-восстановительные работы.
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