Экс-советника Сердюкова обокрали на 10 миллионов

Дом экс-советника министра обороны России Максима Викторова обокрали. Об этом стало известно Mash.

По информации Telegram-канала, дом Викторова, который расположен в поселке Горки-2 в Одинцовском районе Московской области, неизвестные обокрали на минувших выходых.

Вернувшись в Россию и обнаружив пропажу ценностей, Викторов обратился с заявлением в полицию. Бывший советник министра обороны оценил понесенный им ущерб в 10 миллионов рублей. По словам Викторова, из его дома исчезли антиквариат, наличные средства и другие ценности.