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Экс-советника Сердюкова обокрали на 10 миллионов
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Экс-советника Сердюкова обокрали на 10 миллионов 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: Соцсети
Дом экс-советника министра обороны России Максима Викторова обокрали. Об этом стало известно Mash.
По информации Telegram-канала, дом Викторова, который расположен в поселке Горки-2 в Одинцовском районе Московской области, неизвестные обокрали на минувших выходых.
Сам Максим Викторов, который был советником Анатолия Сердюкова, когда тот возглавлял Минобороны, а ныне является членом Общественной палаты, во время кражи находился за границей.
Вернувшись в Россию и обнаружив пропажу ценностей, Викторов обратился с заявлением в полицию. Бывший советник министра обороны оценил понесенный им ущерб в 10 миллионов рублей. По словам Викторова, из его дома исчезли антиквариат, наличные средства и другие ценности.
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