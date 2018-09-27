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В Киево-Печерской лавре украли икону
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В Киево-Печерской лавре украли икону 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Неизвестный похитил икону Георгия Победоносца из храма на территории Киево-Печерской лавры.
Инцидент произошел в среду во второй половине дня. Служители сразу заметили пропажу и обратились к охране комплекса, передает «Страна».
Камеры видеонаблюдения зафиксировали молодого человека в темном костюме и с чемоданчиком на колесиках. Оказавшись в одиночестве, он снял икону со стены и завернул ее в пакет. Затем он смог незаметно вынести ее с территории лавры.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье о краже.
Издание напоминает, что в мае 2015 года из Трапезного храма Киево-Печерской лавры украли икону Покрова Пресвятой Богородицы, которая позже была найдена в тайнике вместе с оружием и боеприпасами в Дарницком районе Киева.
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