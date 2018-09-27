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В Словакии задержали подозреваемых в убиийстве журналиста
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В Словакии задержали подозреваемых в резонансном убиийстве журналиста 

Газета.Ru + ещё 2 42 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Полиция Словакии задержала подозреваемых в убийстве журналиста Яна Кучака, вызвавшего широкий общественный резонанс. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.
В пресс-службе полиции сообщили, что были задержаны подозреваемые в насильственных преступлениях, а также был проведен обыск в их домах. По словам источников издания SME и сайта Aktuality.sk, где работал Кучак, речь идет о подозреваемых в убийстве журналиста.
Кучак занимался расследованием связей политиков с итальянской мафиозной группировкой "Ндрангета" и, в частности, связей с ней главного советника главы словацкого правительства Марии Трошковой. В конце февраля его и его невесту застрелили в их квартире. После убийства в Словакии прошли массовые протесты, которые вынудили уйти с поста тогдашнего премьер-министра Роберта Фицо и министра внутренних дел Роберта Калинака, а также начальника полиции Тибора Гаспара.
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