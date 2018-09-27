В Словакии задержали подозреваемых в убиийстве журналиста

В Словакии задержали подозреваемых в резонансном убиийстве журналиста

Полиция Словакии задержала подозреваемых в убийстве журналиста Яна Кучака, вызвавшего широкий общественный резонанс. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

В пресс-службе полиции сообщили, что были задержаны подозреваемые в насильственных преступлениях, а также был проведен обыск в их домах. По словам источников издания SME и сайта Aktuality.sk, где работал Кучак, речь идет о подозреваемых в убийстве журналиста.