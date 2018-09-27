Пенсионер сжег мемориал погибшим в ВОВ

Пенсионер поджег памятник погибшим в ВОВ

городе Семикаракорск ( Ростовская область ) пенсионер попытался сжечь памятник погибшим в Великой Отечественной войне, расположенный на городской площади. Об этом сообщает Donday.ru.

По данным издания, 71-летний мужчина повредил каменные плиты, полностью сжег табличку с именами погибших и облил горючей смесью венки у Вечного огня.

Против пенсионера возбудили дело по статье 224 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). Ему грозит до сорока тысяч рублей штрафа, исправительные работы на срок до одного года или до трех месяцев ареста.

Когда будет восстановлен мемориальный комплекс, в администрации Семикаракорска пока не уточнили.

Мемориал в Семикаракорске представляет собой братскую могилу воинов ВОВ. На площади в 1,5 гектара там захоронены две тысячи солдат.