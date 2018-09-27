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Четыре корабля затонули в Греции из-за шторма
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В результате шторма «Ксенофонт» в Греции затонули четыре судна 

RT на русском + ещё 8 5 часов назад
Фото: © Wassilios Aswestopoulos/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
В Салониках, а также на островах Калимнос и Эвбея затонули четыре корабля в результате обрушившегося на Аттику штормового ветра «Ксенофонт».
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные местных экстренных служб.
Отмечается, что из-за последствий непогоды сломаны сотни деревьев, затоплены несколько судов, закрыты детские образовательные учреждения, а также прервано паромное сообщение.
В августе в пожарной службе Греции сообщили, что число жертв природных пожаров, бушевавших в Восточной Аттике, возросло до 97.
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