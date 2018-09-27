Четыре корабля затонули в Греции из-за шторма

В результате шторма «Ксенофонт» в Греции затонули четыре судна

Салониках , а также на островах Калимнос и Эвбея затонули четыре корабля в результате обрушившегося на Аттику штормового ветра «Ксенофонт».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные местных экстренных служб.

Отмечается, что из-за последствий непогоды сломаны сотни деревьев, затоплены несколько судов, закрыты детские образовательные учреждения, а также прервано паромное сообщение.

В августе в пожарной службе Греции сообщили, что число жертв природных пожаров, бушевавших в Восточной Аттике, возросло до 97.