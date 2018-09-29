Судно «Севастополь» арестовали

Российское судно арестовали в Южной Корее

Южной Корее арестовано российское грузовое судно «Севастополь». Оно принадлежит владивостокской компании «Гудзон», которая ранее попала под санкции США по подозрению в торговле нефтью с КНДР . Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Впервые о том, что судно может быть задержано, сообщил 22 августа представитель МИД Южной Кореи. Он сказал радио KBS, что «Севастополь» подозревают в передаче нефти Северной Корее — а это запрещено резолюцией Совбеза ООН

«Севастополь» встал на ремонт в порту южнокорейского Пусана в середине августа. Полученную газетой информацию не удалось подтвердить через официальные источники: в посольстве Южной Кореи сообщили, что на обработку запроса нужно время, а в МИД России сказали, что не располагают информацией об инциденте.