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Российское судно «Севастополь» арестовали
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Российское судно «Севастополь» арестовали 

Рамблер + ещё 16 4 часа назад
Фото: sk-gudzon.ru
Российское судно «Севастополь», принадлежащее приморской компании «Гудзон», задержано.
В южнокорейском порту Пусан задержано российское судно «Севастополь», его владелец приморская компании «Гудзон». Как уточнил представитель Международной федерации транспортных рабочих на Дальнем Востоке Петр Осичанский, речь идет именно о задержании, но об аресте, сообщает «Коммерсант».
«Судно не арестовано. Оно задержано агентом, который не выдает разрешение на выход в рейс», — сказал он.
Причины, по которым это произошло, пока неизвестны.
«Информация о задержании судна поступила в компанию вечером в пятницу. Обычно агент присылает письмо капитану на английском языке, в этот раз письмо был написано на корейском», — рассказал он.
По словам Осичанского, российское генконсульство в Пусане в курсе случившегося.
Ранее со ссылкой на свои источники издание сообщило, что судно было арестовано из-за подозрений в запрещенной санкциями Совбеза ООН торговле с КНДР.
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