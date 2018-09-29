Российское судно «Севастополь» арестовали

Российское судно «Севастополь», принадлежащее приморской компании «Гудзон», задержано.

В южнокорейском порту Пусан задержано российское судно «Севастополь», его владелец приморская компании «Гудзон». Как уточнил представитель Международной федерации транспортных рабочих на Дальнем Востоке Петр Осичанский , речь идет именно о задержании, но об аресте, сообщает «Коммерсант».

«Судно не арестовано. Оно задержано агентом, который не выдает разрешение на выход в рейс», — сказал он.

Причины, по которым это произошло, пока неизвестны.

«Информация о задержании судна поступила в компанию вечером в пятницу. Обычно агент присылает письмо капитану на английском языке, в этот раз письмо был написано на корейском», — рассказал он.

По словам Осичанского, российское генконсульство в Пусане в курсе случившегося.