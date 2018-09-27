Россиянин «компенсировал» аренду жилья и пожалел

Россиянин нашел оригинальный способ компенсировать аренду жилья и попал под суд

В Кирове задержан 22-летний безработный местный житель, подозреваемый в серии краж телевизоров из съемных квартир. Об этом сообщается на сайте городского управления МВД.

По информации следствия, молодой человек несколько раз подряд арендовал в Кирове жилье на сутки с целью присвоения чужого имущества. «Сначала он похитил телевизор стоимостью 12 тысяч рублей из квартиры по улице Воровского, затем телевизор стоимостью 35 тысяч из квартиры по улице Горького, на следующий день два телевизора на общую сумму 29 тысяч из арендованного жилья по улице Сурикова», — отмечается в сообщении МВД.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о краже. Ему грозит тюремное заключение на срок до шести лет.

В апреле 2018 года стало известно о неординарной квартирной краже, совершенной в Санкт-Петербурге. Неизвестный похитил из квартиры одного из жилых домов несколько ценных предметов, а также урну с прахом матери хозяйки жилья. Владелица квартиры постоянно проживает в Литве. Приехав в Петербург, она заметила следы чужого присутствия в доме и поняла, что из квартиры исчезли две иконы XVIII века, фарфоровая посуда и урна с прахом. Общий размер нанесенного ущерба женщина оценила в 200 тысяч рублей.