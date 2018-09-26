В Запорожье распылили газ в школе

В Запорожье около 30 детей госпитализированы из-за распыления газа в школе

Украины. Двадцать восемь детей госпитализированы после распыления раздражающего вещества из газового баллона в одной из школ в Запорожской области, сообщила в среду пресс-служба Минздрава Ранее пресс-служба управления Национальной полиции в Запорожской области сообщила, что один из учеников школы в Запорожье распылил в столовой газ из баллончика. "Детей госпитализировали с подозрением на ингаляционное отравление, их состояние близкое к удовлетворительному" — говорится в сообщении. По данным пресс-службы, в больнице детей осмотрели и провели необходимые обследования, с ними работают психологи. "Для динамического наблюдения дети пока остаются в больнице — в отделениях неотложной (экстренной) медицинской помощи (девять детей), неврологическом (восемь детей), кардиоревматологическом (10 детей), анестезиологии и интенсивной терапии и хронического диализа (один ребенок)", — говорится в сообщении.