«Мертвый» младенец ожил в морге

В Иране в морге «ожил» младенец, смерть которого ранее подтвердили врачи

В городе Урмия иранской провинции западный Азербайджан произошел необычный в медицинской практике случай. В местном морге неожиданно «ожил» шестимесячный малыш, смерть которого уже была констатирована врачами, сообщило агентство IRNA

Как рассказал глава муниципальной похоронной службы Амир Аббас Абедини, «смерть» ребенка была зафиксирована медиками накануне вечером в одной из больниц Урмия.

Тело было направлено в морг, однако во время ритуального омовения младенец начал подавать признаки жизни. По мнению специалистов, опрошенных агентством, местный врач, скорее всего, выдал свидетельство о смерти ребенка, «основанное на кажущихся симптомах».